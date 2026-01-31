Российский сапер раскрыл позорную тактику ВСУ в Сумской области Сапер Шахтер: ВСУ заминировали в Сумской области дом с пожилыми людьми

Вооруженные силы Украины при отступлении в Сумской области оставили смертельную ловушку для мирных жителей, сообщил ТАСС старший сапер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» с позывным Шахтер. По его словам, после отхода противника из населенного пункта была обнаружена заминированная входная дверь жилого дома.

Внутри мы обнаружили дедушку и бабушку. Мы их разминировали, освободили, а затем эвакуационная группа уже их эвакуировала, — рассказал Шахтер.

Российские саперы обнаружили и обезвредили мину на входе в дом, где находились двое престарелых людей, после чего эвакуировали их в безопасное место. Освобожденные жители радушно встретили российских военнослужащих и выразили им благодарность за спасение.

Ранее стало известно, что военные инженеры 44-го армейского корпуса группировки «Север» под руководством командира с позывным Калаш ежедневно проводят разминирование и инженерную разведку логистических путей на Харьковском направлении. Их работа обеспечивает безопасное перемещение войск и бесперебойное снабжение на линии боевого соприкосновения.