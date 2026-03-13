Убийцы парня из Большого Истока объяснили причину «дикой выходки»

Подозреваемые в избиении 18-летнего Данилы Белкина в поселке Большой Исток назвали случившееся «дикой выходкой», сообщило издание Lenta.ru. со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Они также объяснили инцидент чрезмерным употреблением алкоголя.

По информации правоохранителей, после избиения подозреваемые могли убежать и несколько суток прятаться в родных местах. А после объявления в розыск — пересечь на такси несколько регионов России. Известно, что фигурантов дела задержали в Рязани, а затем этапировали в Екатеринбург в камеру ИВС.

По версии следствия, злоумышленники требовали у Белкина пять тысяч рублей. Получив отказ, они жестоко избили юношу — нападение продолжалось около 40 минут. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как нападавшие наносят жертве многочисленные удары.

Ранее в Кемерово группа подростков жестоко избила мальчика во дворе бизнес-центра на Советском проспекте. Пострадавшего несколько раз пнули в лицо. По словам родителей, у их ребенка повреждены глаз, нос и рот. Назначена медицинская экспертиза.