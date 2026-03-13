Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 10:06

На Урале задержали друзей, до смерти избивших юношу из-за 5 тыс. рублей

В Свердловской области задержали подозреваемых в убийстве 18-летнего юноши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Свердловской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в убийстве 18-летнего Данилы Белкина из поселка Большой Исток, сообщает «КП-Екатеринбург». Фигурантами дела стали Никита Усольцев и Кирилл Дементьев.

По версии следствия, злоумышленники требовали у Белкина пять тысяч рублей. Получив отказ, они жестоко избили юношу — нападение продолжалось около 40 минут. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как нападавшие наносят жертве многочисленные удары.

Медики позднее насчитали на теле погибшего не менее 150 ударов, большинство из которых пришлись в голову. После расправы злоумышленники бросили обессиленного Данилу возле дома. Примерно за пять минут до прибытия бригады скорой помощи пострадавший перестал подавать признаки жизни.

Известно, что погибший являлся единственным кормильцем в многодетной семье — у него остались трое братьев и сестра. Ранее подозреваемые были объявлены в федеральный розыск. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об убийстве группой лиц, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Кемерово группа подростков жестоко избила мальчика во дворе бизнес-центра на Советском проспекте. Пострадавшего несколько раз пнули в лицо. По словам родителей, у их ребенка повреждены глаз, нос и рот. Назначена медицинская экспертиза.

