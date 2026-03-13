Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:30

Суд вынес приговор россиянину, который сжег экс-жену заживо из-за ревности

Сжегшего бывшую жену из-за ссоры москвича приговорили к 11 годам колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сжегшего бывшую жену из-за ссоры москвича Андрея Бенгарда приговорили к 11 годам колонии строгого режима, передает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. На суде было доказано, что мужчина облил экс-супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Она скончалась от полученных увечий.

Во время ссоры на почве ревности с бывшей супругой Бенгард нашел на балконе легковоспламеняющуюся жидкость и облил ею потерпевшую. После этого он поджег одежду на женщине, в результате чего пламя распространилось по поверхности ее одежды и тела, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что в Приморском крае суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, который пьяным сжег женщину заживо из-за ревности. Трагедия произошла в июле 2025 года в одном из домов на улице Заречной в поселке Партизан.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы 14-летний подросток поджег банковское отделение. Возгорание случилось около 18:00, из здания вывели 12 посетителей и сотрудников, пострадавших нет, огнем повреждены банкомат и стена. Прибывшие на вызов стражи порядка задержали юного поджигателя.

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

