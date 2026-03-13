Ряд международных структур, занимающихся нераспространением оружия массового уничтожения (ОМУ), «поддаются искушению поиграть в политику», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что возглавляемая Робертом Флойдом подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) не поддается этому влиянию.

Ряд других международных исполнительных структур, которые занимаются проблемами нераспространения оружия массового уничтожения, поддаются искушению поиграть в политику и подыграть тем, кто хотел бы нагнетать напряженность на международной арене по вопросам, как раз для решения которых эти структуры и создавались. И мне отрадно, я очень хотел бы вам это еще раз донести, что возглавляемая вами комиссия не поддается этому искушению, — сказал министр, обращаясь к Флойду.

Лавров также отметил, что напряженность в мире растет, в том числе в вопросе нераспространения ядерного оружия и проведения ядерных испытаний. Министр отметил, что в зарубежных СМИ появляется недостоверная информация по этому вопросу, которая будоражит многие страны.

До этого посольство ФРГ в Москве сообщило, что Германия ведет стратегические консультации с Францией по ядерному сдерживанию, но при этом не стремится к созданию собственного ядерного потенциала. В диппредставительстве также подчеркнули, что Берлин неизменно придерживается своих правовых обязательств.