Лавров указал на нарастающую напряженность в мире из-за ядерного оружия

Лавров: напряженность в мире растет, в том числе в вопросах ядерных испытаний

Напряженность в мире растет, в том числе в вопросе нераспространения ядерного оружия и проведения ядерных испытаний, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с секретарем подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Робертом Флойдом. Министр отметил, что в зарубежных СМИ появляется недостоверная информация по этому вопросу, которая будоражит многие страны.

Напряженность может возрасти в любой день, что она, собственно говоря, и делает, в том числе в вопросах, которые касаются ядерных испытаний, — сказал Лавров.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что планы Хельсинки по снятию запрета на хранение и ввоз ядерного оружия могут иметь серьезные последствия для самой Финляндии. Он добавил, что в этом случае страна станет потенциальной целью для ответного удара со стороны России.

До этого посольство ФРГ в Москве сообщило, что Германия ведет стратегические консультации с Францией по ядерному сдерживанию, но при этом не стремится к созданию собственного ядерного потенциала. В диппредставительстве также подчеркнули, что Берлин неизменно придерживается своих правовых обязательств.