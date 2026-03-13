Известный футболист не ждет результативного матча от «Зенита» и «Спартака» Гладилин заявил, что в матче «Зенита» и «Спартака» не будет много голов

Петербургский «Зенит» является фаворитом в центральном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», заявил NEWS.ru экс-футболист красно-белых Валерий Гладилин. Он ждет равную и интересную игру.

Не скажу, что будет много голов, потому что соперники хорошо знают друг друга. Будет игра на результат. Фаворитом является «Зенит». Только начало второй части сезона, пока физически все хорошо готовы, но и «Зенит», и «Спартак» допускают тактические ошибки. Но обе команды хорошо готовы к игре, — сказал Гладилин.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится 14 марта в 16:00 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После 20 туров петербургская команда занимает второе место с 42 очками. «Спартак» идет на шестой позиции с 35 баллами. Главным арбитром центральной встречи 21-го тура «Зенит» — «Спартак» станет Сергей Карасев.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Зенит» является фаворитом матча против московского «Спартака» в центральном матче 21-го тура РПЛ. По его мнению, у столичного клуба хорошая линии атаки, но при этом футболисты не лучшим образом действуют в защите.