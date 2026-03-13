Экс-футболист Быстров дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

В центральном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» победит тот, кто допустит меньше ошибок и на все 100% сосредоточится на этой встрече, заявил NEWS.ru экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров. По его мнению, команда Сергея Семака наладит игру с приходом результата.

Победит тот, кто меньше допустит ошибок и будет на 100% отдаваться игре. «Зенит» только с приходом результата постепенно наладит игру, — сказал Быстров.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится 14 марта в 16:00 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После 20 туров петербургская команда занимает второе место с 42 очками. «Спартак» идет на шестой позиции с 35 баллами. Главным арбитром центральной встречи 21-го тура «Зенит» — «Спартак» станет Сергей Карасев.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что гостевой матч команды против петербургского «Зенита» в рамках 21-го тура РПЛ будет непредсказуем. Ветеран отметил, что каждая встреча этих клубов проходит в бескомпромиссной зрелищной игре.