Иранская ракета нарушила воздушное пространство Турции

Силы НАТО в Восточном Средиземноморье уничтожили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции, сообщило Минобороны страны. Это уже третий подобный инцидент с 4 марта.

Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован подразделениями ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье, — говорится в заявлении турецкого ведомства.

В министерстве подчеркнули, что все необходимые меры защиты принимаются решительно против любой угрозы. С Ираном ведутся переговоры для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам заседания кабинета министров, что Анкара заранее предупреждала Тегеран о недопустимости ракетных ударов по своей территории. Он назвал действия Ирана «ошибочными и провокационными шагами».

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сообщил о готовности США жестко реагировать на действия помощников Ирана. По его словам, любая сторона, содействующая Тегерану в атаках на американские силы, получит решительный ответ.