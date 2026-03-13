Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 13:38

Обеспокоенные лидеры стран G7 обратились к Трампу с просьбой по Ирану

Axios: лидеры стран G7 призвали Трампа скорее закончить операцию против Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лидеры стран G7 обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой скорее завершить операцию против Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Они выразили обеспокоенность из-за ситуации в мировой экономике и указали на необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.

Лидеры призвали Трампа как можно скорее прекратить войну, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива, — говорится в сообщении.

Ранее директор американской инвестиционной компании Кайл Шостак выразил мнение, что затягивание операции в Иране приведет мировые энергетические рынки в отчаяние. Он уточнил, что это произойдет в случае, если боевые действия продлятся на месяц и дольше.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что суда, следующие через Ормузский пролив, обязаны согласовывать свой проход с военно-морскими силами Исламской Республики. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности судоходства. В свою очередь министр энергетики страны Крис Райт информировал, что военные США пока не готовы к сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив.

