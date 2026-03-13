Трамп анонсировал мощные удары по Ирану Трамп: США в течение следующей недели нанесут серию мощных ударов по Ирану

Американские военные в течение следующей недели намерены нанести серию мощных ударов по территории Ирана, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, армия Соединенных Штатов уже нанесла значительный урон противнику.

Мы будем наносить по ним очень мощные удары в течение следующей недели, — сказал он.

Трамп подчеркнул, что для восстановления разрушенной инфраструктуры Тегерану потребуются годы. При этом подробности планируемых ударов и их цели президент не уточнил.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что цены на нефть могут значительно вырасти после атаки Ирана на нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии. По его словам, таким образом Тегеран стремится ослабить политические позиции президента США Дональда Трампа. Задача Ирана — привести к тому, чтобы Штатам было максимально болезненно именно для администрации Белого дома за счет подорожания нефтепродукта, сказал он.