Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе Глава РФПИ Дмитриев: Каллас все еще пытается научиться быть умной

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас хочет научиться быть умной, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Так спецпредставитель президента РФ отреагировал на ее выпад в сторону президента США Дональда Трампа.

Кая все еще пытается научиться быть умной, — отметил он.

Ранее Каллас обвинила Трампа в использовании тактики, которую применяют противники Евросоюза. Вашингтон намерен разделить европейские правительства, которые обладают меньшей властью, объяснила высокопоставленная чиновница.

По мнению политолога Юрия Самонкина, Демократическая партия США начала разрушать Евросоюз еще в 2014 году. Нынешний раскол в Евросоюзе напоминает времена холодной войны из-за формирования двух противоборствующих лагерей — атлантистов и сторонников многополярного мира, подчеркнул он.

До этого глава РФПИ опубликовал снимок, на котором изображены сидящие рядом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Каллас. В подписи к фото он поинтересовался, куда именно направляются эти «улыбающиеся стратеги». Так Дмитриев отреагировал на рост мировых цен на нефть до $110 (8,7 тыс. рублей).