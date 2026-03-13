Трамп, «сектанты» или «Моссад»: кто на самом деле управляет США

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США сейчас управляются вовсе не президентом Дональдом Трампом, а израильской разведкой «Моссад» и «сектантами» в окружении главы государства. По его словам, война с Ираном — лишь первый шаг к глобальной религиозной катастрофе. Член Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Чаусов в беседе с NEWS.ru объяснил, о каких именно «сектантах» говорит Карлсон и почему его заявления намного ближе к истине, чем кажется на первый взгляд.

Что сказал Такер Карлсон

Карлсон, которого Трамп недавно исключил из движения MAGA, в очередном выпуске своего подкаста заявил, что Америка де-факто управляется израильскими спецслужбами, а окружение президента США состоит из «сектантов, равно чтящих Ветхий и Новый Завет». С Моссадом все в принципе понятно — это любимая тема конспирологов по всему миру. А вот теория о сектантах, которая на первый взгляд может показаться преувеличенной, на самом деле не лишена логики.

Буквально на днях советник президента США по связям с религиозными общинами Пола Уайт-Кейн на одном из совещаний истерически призывала «бить и бить, и бить, и бить» не только Иран, но и вообще «всех врагов» США. Чуть позже оказалось, что Трамп в Овальном кабинете собирает вокруг себя неких проповедников, которые возлагают на него руки, призывая на американского президента «дары Святого Духа».

Согласно данным из открытых источников, Уайт возглавляет «Независимую сеть харизматического христианства», которая исповедует так называемую «теологию процветания». Суть этой доктрины фактически заключается в том, что «богоизбранность» того или иного человека проявляется через его финансовое благосостояние. А когда адепт этого учения жертвует своему пастору, то «кладет деньги в божественный банк», чтобы затем получить из него проценты в виде материальных благ или божественной благодати. В общем, для Трампа, который не только президент, но и бизнесмен — это идеальное течение: «солидный Господь для солидных господ».

Впрочем, когда Карлсон говорит про «сектантов», вряд ли он имеет в виду неохаризматов и неопятидесятников, к которым относятся последователи подобных культов. Это в России они — секта, а в США — мощнейшее движение. Так, по состоянию на 2002 год неохаризматов в Америке насчитывалось около 295 млн человек. А население США в 2026-м составляет 395 млн.

Такер Карлсон Фото: Ron Sachs/CNP for NY Post/Global Look Press

Скорее всего, называть такую весомую социальную группу сектантами журналист бы не стал. Куда вероятнее, что речь идет о совершенно другом течении — куда более локальном и уже внутри харизматической общины. Имя ему — «христианский сионизм».

Кто такие «христианские сионисты»

История «христианских сионистов» довольно запутана. Исследователи считают, что доктрина зародилась на волне еврейского движения за создание независимого государства в Палестине в XIX-XX веках. Казалось бы, какое дело неопротестантам до «еврейского вопроса» и проблем Израиля? А ответ прост: они видят в связанных с евреями событиях не просто религиозный смысл, а сбывающиеся пророчества апокалипсиса и признаки грядущего второго пришествия Христа.

Христианские сионисты убеждены, что Бог не разрывал Завет с народом израелевым, поэтому христианам нужно помочь евреям исполнить все библейские пророчества, которые их касаются. Вот как звучит обетование из Книги пророка Исаии:

«Он поднимет знамя народам и соберет изгнанников Израиля; Он соберет рассеянный народ Иудеи с четырех концов земли».

Частичное исполнение этого пророчества христианские сионисты увидели в появлении еврейского государства в XX веке. Но до конца это предзнаменование не исполнено: Израиль должен быть в максимальной безопасности и в абсолютно лидирующем положении в регионе. Этот сценарий либо колоссально приблизит, либо вообще инициирует второе пришествие.

При этом дальнейшая судьба евреев «христианским сионистам» не очень интересна: все дальнейшие проблемы вроде пришествия антихриста и Армагеддона — уже исключительно проблемы израильтян.

Зато интерес вызывает механизм лоббирования интересов как светского государства Израиль, так и религиозных евреев. В трактовке последних после окончательного объединения израилева народа и изгнания всех «чужих» придет Машиах — то есть иудейский мессия. Вот тут-то и настанет рай на Земле, в котором еврейский народ будет «учить все народы».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем это Штатам

Таким образом, есть сотни миллионов неопятидесятников, которые живут не только в США, но и по всему миру. А среди них — группы, исповедующие «теологию процветания» и приближенные к Трампу хотя бы на уровне Полы Уайт. Часть из них — уже «христианские сионисты», которым нужно, чтобы Израиль в буквальном смысле «порвал всех». И вот они-то и влияют, по мнению Такера Карлсона, и на Трампа, и на внешнюю политику Вашингтона.

Если вдуматься, то эта теория выглядит весьма реалистичной. «Христианский сионизм» в неопротестантской среде не считается чем-то маргинальным или еретическим — это просто еще одна доктрина, дополняющая общую картину. А с учетом дружбы США с Израилем проникновение «христианских сионистов» в окружение американского президента вполне могло произойти.

Правда, судя по развитию событий на Ближнем Востоке, дела у Трампа с реализацией доктрины на практике обстоят все хуже. Но отдуваться за это будут уже не проповедники, а администрация американского лидера.

Читайте также:

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Трамп поддался влиянию телепроповедницы

Провал США в Иране. У Тегерана развязаны руки: Трампа ждет бесславный финал