Посольство запросило у Швеции сведения о россиянах на задержанном танкере

Посольство России в Швеции направило официальный запрос властям страны с просьбой подтвердить, находятся ли россияне на борту задержанного танкера Sea Owl I, сообщил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. Дипломаты также попросили разъяснить правовой статус возможных российских граждан и обеспечить консульский доступ при необходимости.

Шведской стороне направлен запрос с просьбой подтвердить присутствие россиян на борту судна, информировать об их правовом статусе и, в случае необходимости, обеспечить нашим консульским сотрудникам связь с ними. Ожидаем ответа, — сказал Беляев.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I, направлявшийся из бразильского порта Сантос в российский Приморск. Корабль под флагом Коморских Островов остановили у острова Треллеборг в Балтийском море.

Позже стало известно, что капитан танкера Sea Owl I, направлявшегося из бразильского порта Сантос в российский Приморск и перехваченного Береговой охраной Швеции, обладает российским гражданством. В настоящий момент мужчина не задержан. Его подозревают в использовании поддельных документов.