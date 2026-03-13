13 марта 2026 в 17:28

Спор из-за травы обернулся двойным убийством

В Ингушетии мужчина расстрелял двух человек и отделался колонией-поселением

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жителя Ингушетии приговорили к трем годам колонии-поселения за убийство своего сына и сына соседа, сообщила пресс-служба Назрановского районного суда в «ВК». Причиной стал спор из-за травы на участке.

Летом 2021 года мужчина с шестью сыновьями косил сено на общем участке, когда туда пришел сосед с тремя сыновьями и потребовал прекратить работу.

Словесная перепалка обернулась тем, что мужчина достал карабин и начал стрелять. Жертвами стали его собственный сын и сын соседа. Еще один молодой человек получил тяжелое ранение. Суд учел, что преступление совершено в состоянии аффекта из-за длительного конфликта с соседом.

Ранее стало известно, что житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, поздравил свою мать с 8 Марта из СИЗО. Женщина еще год назад сообщила, что муж запретил ей поддерживать связь с сыном и посещать его.

До этого Савеловский суд Москвы арестовал гражданина Украины по обвинению в убийстве, совершенном в 1993 году. Его заключили под стражу на один месяц. В августе, 33 года назад, мужчина убил человека во время ограбления квартиры.

убийства
происшествия
смерти
Ингушетия
«Трещит по швам»: Слуцкий перечислил причины развала Евросоюза
Двое жителей Курской области пострадали от атаки ВСУ
Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю
Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти
Иран заявил о самом мощном обстреле Израиля с начала операции
Политолог ответил, могут ли США компенсировать ОАЭ ущерб из-за атак Ирана
«Заключат сделку до июля»: раскрыт хитрый план Трампа по завершению СВО
Две страны выразили солидарность с Турцией в связи с атаками ее территории
Объединение создателей «Кириешек» признали террористами
Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет
Раскрыто содержание переговоров Лаврова с гендиректором МАГАТЭ
ФАС назвала сумму необоснованных тарифов в России
В Одессе накрыли масштабную схему переправки уклонистов
Над российскими регионами сбили четыре десятка дронов
Гитара фронтмена Pink Floyd стала самой дорогой в мире
В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля
Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии
Совбез отчитался о завершении внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии
Названо неочевидное условие, при котором возможен распад Евросоюза
Коммуникационное агентство IVS Group перешло на платформу «Турбо Облако»
Дальше
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

