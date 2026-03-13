Спор из-за травы обернулся двойным убийством В Ингушетии мужчина расстрелял двух человек и отделался колонией-поселением

Жителя Ингушетии приговорили к трем годам колонии-поселения за убийство своего сына и сына соседа, сообщила пресс-служба Назрановского районного суда в «ВК». Причиной стал спор из-за травы на участке.

Летом 2021 года мужчина с шестью сыновьями косил сено на общем участке, когда туда пришел сосед с тремя сыновьями и потребовал прекратить работу.

Словесная перепалка обернулась тем, что мужчина достал карабин и начал стрелять. Жертвами стали его собственный сын и сын соседа. Еще один молодой человек получил тяжелое ранение. Суд учел, что преступление совершено в состоянии аффекта из-за длительного конфликта с соседом.

Ранее стало известно, что житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, поздравил свою мать с 8 Марта из СИЗО. Женщина еще год назад сообщила, что муж запретил ей поддерживать связь с сыном и посещать его.

До этого Савеловский суд Москвы арестовал гражданина Украины по обвинению в убийстве, совершенном в 1993 году. Его заключили под стражу на один месяц. В августе, 33 года назад, мужчина убил человека во время ограбления квартиры.