Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка Врач Евдокимов: отказ от еды и воды может указывать на тепловой удар у ребенка

Отказ от еды и воды, вялость или чрезмерная возбудимость, редкое мочеиспускание (менее одного раза в три часа), покраснение и повышение температуры кожи могут указывать на тепловой удар у ребенка, предупредил в беседе с KP.RU педиатр Федор Евдокимов. По его словам, тошнота, рвота, учащенное дыхание и пульс — тоже тревожные признаки.

Даже если симптом один или два, нужно срочно увести ребенка в прохладу, дать воду, обтереть влажной тканью. При рвоте или температуре — срочно к врачу! — призвал Евдокимов.

В такой ситуации он посоветовал перенести ребенка в тень или прохладное помещение, раздеть и обтереть не холодной, а слегка прохладной водой. После этого нужно предложить ему попить маленькими глотками, если же он откажется, нужно вызвать скорую.

Ранее врач Александр Врублевский заявил, что солнцезащитный крем и головной убор спасут от теплового удара в жару. Он также посоветовал уменьшить время пребывания под прямыми солнечными лучами.