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23 июля 2026 в 12:28

Диетолог рассказала о пользе альтернативного молока

Диетолог Дианова: в альтернативном молоке меньше холестерина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В составе альтернативного молока меньше холестерина, нет лактозы и большое содержание полезных жиров, рассказала Общественной Службе Новостей диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она отметила, что ореховые белки помогают снижать «плохой» холестерин и лучше контролировать уровень сахара в крови.

Специалист объяснила, что ореховые белки также не вызывают аллергии на бета‑лактоглобулин. При ферментации бактерии разрушают фитиновую кислоту — благодаря этому организм лучше усваивает железо, цинк и кальций.

Дианова подчеркнула, что в напитках из грецкого ореха и фисташек появляются биоактивные пептиды — они способны снижать артериальное давление. По ее словам, концентрация живых культур в ферментированном ореховом напитке — как в хорошем аптечном пробиотике.

Ранее доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина рассказала, что употребление миндального молока помогает поддерживать стройную фигуру. По ее словам, при наличии аллергии на орехи можно сделать выбор в пользу рисового напитка.

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