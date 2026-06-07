Врач ответил, как спастись от солнечного удара и ожогов в жару Врач Врублевский: солнцезащитный крем и головной убор спасут от теплового удара

Солнцезащитный крем и головной убор спасут от теплового удара в жару, заявил NEWS.ru ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский. Он также посоветовал уменьшить время пребывания под прямыми солнечными лучами.

С улицы, где наблюдается жара, можно зайти в магазин, МФЦ или торговый центр, где установлены климатические системы по охлаждению и вентиляции воздуха, которые помогают достигать оптимальных градусов для функционирования человека. Важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей — одеждой с легкими тканями, которые не будут препятствовать испарению пота — важный механизм охлаждения, голову защитить от солнечных лучей головным убором, открытые участки обработать солнцезащитным кремом. Данные меры помогут избежать теплового, солнечного удара и ожогов, — сказал Врублевский.

По словам собеседника, важная мера для поддержания теплоотдачи — это потребление достаточного количества воды. Обычно о необходимости употребления воды у здорового человека сигнализирует жажда, пояснил врач. При необходимости контроля возможно опираться на количество и объем мочеиспускании — они должны быть обычными, при уменьшении можно думать о нехватке воды, отметил он.

На перепады температур могут реагировать метеочувствительные люди с хроническими заболеваниями. Важно контролировать свое состояние, соблюдать назначенное лечение и указанные выше меры для профилактики перегревания, а в случае ухудшения — обратиться к врачу. Работоспособность может снижаться при высокой внешней температуре и высокой влажности — обычно для рабочего места прописываются требования к данным показателям, которые создаются кондиционированием, вентиляцией и помогают поддерживать работоспособность на одном уровне в течение всего года, — резюмировал врач.

Ранее МЧС сообщило, что жителей и гостей Москвы ожидает аномальная жара в период с 7 по 10 июня, когда столбики термометров могут подняться до +30-31 градуса. В ведомстве рекомендуют пить больше воды и по возможности находиться в тени.