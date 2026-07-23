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23 июля 2026 в 13:27

Появились кадры с места падения самолета в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Сети появились кадры с места падения, предположительно, военного самолета под Звенигородом, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». На них видно черный столб дыма. Минобороны России пока не комментировало данную информацию.

По сообщениям очевидцев, самолет упал на поле между звенигородским микрорайоном Шихово и деревней Лукино. Также в публикации предполагается, что это был истребитель, который до этого низко летал над городом. Очевидцы сообщили, что пилоты успели катапультироваться.

Ранее появилась информация, что самолет упал у Москвы-реки рядом со Звенигородом. Полет был тренировочным.

Также сообщалось, что восьмой кассационный суд общей юрисдикции 13 августа рассмотрит представление Генпрокуратуры по делу пилота Сергея Белова, который посадил пассажирский самолет в пшеничном поле. Представители надзорного ведомства оспорили решение вернуть материалы прокурору для устранения нарушений.

До этого вертолет Ми-2 сельхозназначения потерпел крушение в 2 км от станицы Калининской Краснодарского края. В результате инцидента погиб пилот.

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