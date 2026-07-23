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23 июля 2026 в 14:01

Раскрыта предварительная причина крушения самолета в Подмосковье

Минобороны: самолет в Подмосковье разбился из-за технической неисправности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Причиной крушения самолета в Подмосковье стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны России. По данным оборонного ведомства, самолет упал в безлюдной местности, в результате происшествия разрушений на земле нет. В минобороны уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

При выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет, — сообщили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что военный самолет потерпел крушение в Одинцовском районе. Сообщалось, что воздушное судно упало у Москвы-реки поблизости от села Луцино. Очевидцы также сняли столб черного дыма над местом падения самолета. По словам местных жителей, они видели в небе парашют.

До этого американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry передал сигнал аварийной ситуации во время полета над Саудовской Аравией. Это произошло после того, как Центральное командование США объявило о начале новых ударов по Ирану.

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