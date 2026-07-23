Врач объяснила, как не заразиться опасными паразитами на пляже Врач Шахрияри: репелленты и закрытая обувь спасут от песчаных блох на пляже

Для защиты от песчаных блох на пляже рекомендуется использовать репелленты и носить закрытую обувь, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Рийханех Шахрияри. По ее словам, после проникновения паразитов в эпидермис могут появиться зуд, отек и покраснение.

Песчаная блоха обитает в верхнем слое теплого песка на тропических пляжах. Самки проникают в эпидермис стоп, пяток и коленей при контакте с грунтом без обуви, присасываются к кровеносным сосудам и начинают расти, откладывая яйца. Инкубационный период составляет от нескольких дней до двух недель. Основные признаки: локальный зуд, отек, покраснение, постепенно нарастающая боль, а также образование беловатого узелка с черной точкой в центре. В эндемичных регионах следует носить закрытую обувь на пляже, использовать лежаки, наносить репелленты и тщательно мыть ноги после каждого выхода на песок, — поделилась Шахрияри.

Она подчеркнула, что при появлении первых признаков заражения категорически не рекомендуется самостоятельно пытаться выдавить или проколоть образовавшийся узелок, так как это может привести к сепсису. По словам специалиста, важно как можно скорее обратиться к хирургу для удаления личинок.

Ранее подмосковные врачи извлекли восемь личинок паразитов из ноги 26-летней жительницы Химок Кристины после ее поездки во Вьетнам. Девушка провела зимовку в нескольких азиатских странах, но заражение случилось на острове Фукуок.