Годовалая девочка вышла из комы после ДТП с пьяным водителем в Калининграде

Годовалая девочка вышла из комы после ДТП с пьяным водителем в Калининграде

Годовалая девочка, которую сбил пьяный водитель на тротуаре в Калининграде, вышла из комы, сообщили в Министерстве здравоохранения Калининградской области. Ребенка перевели в общую палату отделения нейрохирургии детской областной больницы, передает ТАСС.

Пациент вышел из комы, переведен в общую палату отделения нейрохирургии детской областной больницы в Калининграде. Ребенок восстанавливается, находится в палате вместе с матерью, — сообщила собеседница агентства.

Ранее автомобиль въехал в дерево недалеко от Вельска. Пострадали шесть человек, включая четырех подростков. По данным противопожарной службы, авария случилась на 706-м километре трассы М-8 в Вельском округе, после столкновения машина опрокинулась на бок.

До этого в деревне Луговское Лужского района Ленинградской области 44-летняя женщина за рулем Renault не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась, в салоне оказалась зажата девочка. Спасатели стабилизировали авто и отключили аккумулятор, чтобы избежать пожара. До их приезда ребенку первую помощь оказывал дедушка, однако медики не смогли его спасти.