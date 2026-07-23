В «Аптекарском огороде» впервые зацвело банановое дерево

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве зацвело банановое дерево, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу сада. Оно располагается в субтропической оранжерее.

Сообщается, что этот случай стал первым задокументированным фактом цветения банана за всю историю существования оранжереи. По данным пресс-службы, соцветия еще не успели полностью раскрыться.

Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья запрещено срывать краснокнижные растения, в том числе орхидеи, которые недавно зацвели в регионе. Всего в Красную книгу занесены 24 вида орхидей.

До этого сообщалось, что в Москве на «Городской ферме» на ВДНХ выросли овощи гигантских размеров — тыквы, арбузы, морковь, свекла и лук. Плоды поборются за звание рекордсменов в финале чемпионата «Битва гигантов — 2026» уже в сентябре.