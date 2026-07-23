В России запустили первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии

В России запустили первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии

В России началась регистрация первых электронных сделок по оформлению недвижимости с применением биометрических данных, сообщила пресс-служба Росреестра в МАКСе. Первопроходцами пилотного проекта выступили жители Самарской области, оформившие переход права собственности на квартиру в Самаре.

Биометрия применяется вместе с УКЭП, что обеспечивает дополнительную защиту для участников цифровых сделок, — отметил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Для проведения процедуры участники воспользовались личным кабинетом на портале «Госуслуги». В процессе оформления продавец и покупатель применили биометрию и усиленную квалифицированную электронную подпись.

В ведомстве подчеркнули, что технология внедряется в рамках реализации федерального проекта «Государство для людей». Внедрение инновации позволяет существенно ускорить процесс покупки недвижимости и повысить безопасность данных.

Ранее риелтор вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова заявила, что использование биометрии при сделках с недвижимостью обеспечит дополнительную защиту от мошенников. При этом нововведение избавит от необходимости посещения МФЦ или Росреестра.