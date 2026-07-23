Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 15:55

Ветеринар призвал не гладить ежей и белок в парках

Ветеринар Цыпленков: от ежей и белок в парках можно заразиться бешенством

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ежей и белок в парках и на дачных участках не рекомендуется трогать, поскольку они, как и все другие теплокровные животные, могут переносить бешенство, посоветовал в беседе с «Радио 1» ветеринар Евгений Цыпленков. По его словам, особенную осторожность нужно проявлять с дикими животными, которые ведут себя агрессивно или необычно.

Бешенство, в принципе, опасно для всех теплокровных. Циркуляция этого заболевания происходит за счет того, что кто-то кого-то постоянно кусает. То есть вирус бешенства переходит через слюну в ранку. [Если человека укусило животное, ему нужно] срочно к врачу. Делаются прививки от бешенства, которые успевают наработать иммунитет, и пока вирус доберется до места, этот иммунитет его успевает убить. Поэтому, чем раньше делается прививка от бешенства, тем безопаснее для человека, — отметил Цыпленков.

Он призвал не пытаться спасти одиноких ежей или бельчат — молодые животные без явных травм не нуждаются в помощи человека. Врач напомнил, что любое вмешательство в природу создает риски как для зверей, так и для людей. Он добавил, что переносчиками бешенства считаются не только млекопитающие, но птицы, хотя у последних вирус встречается гораздо реже.

Ранее эколог Роман Пукалов заявил, что зараженное бешенством животное не всегда ведет себя агрессивно, существуют разные проявления этого заболевания. По его словам, иногда больные звери, напротив, ищут внимания людей и теряют страх.

Общество
ветеринары
заболевания
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«К сожалению, Путин прав»: Запад окончательно признал мощь России
Протоиерей Ткачев объяснил, почему не стоит завидовать богатым людям
В Госдуме напомнили, кому положен бесплатный проезд к месту отпуска
Диетолог посоветовала, как сделать полезное блюдо вкусным
В Госдуме высказались на внедрение русского языка в бразильских школах
Мишустин рассказал о ситуации в приграничных регионах
Ветеран СВО поделился своим лучшим воспоминанием с фронта
Скончался пострадавший при обстреле магазина в Энергодаре мужчина
Суд закрыл рассмотрение иска к Газманову на 44 млн рублей
Раскрыты причины крушения самолета в Оренбургской области
Появились кадры с прохожим, который плюнул в премьера Венгрии
Терапевт объяснила, как работать на даче без вреда для здоровья
Арестович раскритиковал нового главкома ВСУ после слов о русских
Подросток поджог шкафы на железной дороге в Петербурге
Гигантская пропасть разверзлась посреди трассы в горах Дагестана
Слуцкий высказался о словах Рубио про урегулирование конфликта на Украине
Врач объяснила, какие шаги помогут бросить курить
Полиция Польши депортирует украинца за ложную тревогу в метро
Эндокринолог перечислила главных врагов когнитивного здоровья
Тысяча иностранных наемников ВСУ попала в международный розыск
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.