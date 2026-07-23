Ветеринар призвал не гладить ежей и белок в парках Ветеринар Цыпленков: от ежей и белок в парках можно заразиться бешенством

Ежей и белок в парках и на дачных участках не рекомендуется трогать, поскольку они, как и все другие теплокровные животные, могут переносить бешенство, посоветовал в беседе с «Радио 1» ветеринар Евгений Цыпленков. По его словам, особенную осторожность нужно проявлять с дикими животными, которые ведут себя агрессивно или необычно.

Бешенство, в принципе, опасно для всех теплокровных. Циркуляция этого заболевания происходит за счет того, что кто-то кого-то постоянно кусает. То есть вирус бешенства переходит через слюну в ранку. [Если человека укусило животное, ему нужно] срочно к врачу. Делаются прививки от бешенства, которые успевают наработать иммунитет, и пока вирус доберется до места, этот иммунитет его успевает убить. Поэтому, чем раньше делается прививка от бешенства, тем безопаснее для человека, — отметил Цыпленков.

Он призвал не пытаться спасти одиноких ежей или бельчат — молодые животные без явных травм не нуждаются в помощи человека. Врач напомнил, что любое вмешательство в природу создает риски как для зверей, так и для людей. Он добавил, что переносчиками бешенства считаются не только млекопитающие, но птицы, хотя у последних вирус встречается гораздо реже.

Ранее эколог Роман Пукалов заявил, что зараженное бешенством животное не всегда ведет себя агрессивно, существуют разные проявления этого заболевания. По его словам, иногда больные звери, напротив, ищут внимания людей и теряют страх.