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22 июля 2026 в 14:48

Ветеринар предупредила об опасности фумигаторов для питомцев

Ветеринар Сиротина: фумигаторы могут вызвать отравление у питомцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Некоторые фумигаторы могут вызвать серьезное отравление у питомцев, заявила в беседе с «Радио 1» ветеринар и зоопсихолог Ангелина Сиротина. Она посоветовала заменить эти средства на специальные спреи, которые безопасны для животных. По ее словам, последние не уступают по эффективности и отпугивают как комаров и мух, так и клещей и блох.

Если у нас имеются питомцы, фумигаторы лучше не использовать. В продаже есть различные ветеринарные обработки, спреи, которыми можно обрызгивать дверные и оконные проемы. Они безопасны для животных, так как созданы как раз с учетом того, чтобы не воздействовать токсично на их организм. Как правило, все они на эфирных маслах и не могут нанести серьезного ущерба здоровью питомца. Поэтому лучше использовать специализированные препараты для обработки от блох, клещей и мух. Все летающие насекомые их боятся, — порекомендовала Сиротина.

Врач уточнила, что заподозрить отравление у питомца можно по резким изменениям в поведении. Отказ от еды и воды, апатия, повышенное слюнотечение, расширение зрачков, потеря координации, рвота, кашель или одышка — веские поводы обратиться в ветклинику.

Ранее Сиротина напомнила, что пищевое поведение питомца считается основным индикатором его состояния в жаркую погоду. По ее мнению, в знойные дни в зону риска попадают пожилые животные, а также «хвостатые пациенты» с хроническими заболеваниями.

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