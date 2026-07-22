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22 июля 2026 в 16:04

Количество поврежденных из-за атаки ВСУ домов в Краснодаре увеличилось

Количество поврежденных из-за атаки ВСУ домов в Краснодаре увеличилось до 16

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Количество домовладений в Краснодаре, поврежденных в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, увеличилось до 16, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края. По уточненным данным, повреждены 10 частных и шесть многоквартирных домов.

Количество поврежденных из-за атаки БПЛА домовладений в Краснодаре увеличилось до 16, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Три человека остаются под наблюдением врачей.

Также повреждения в результате атаки БПЛА получили школьные автобусы. По словам губернатора региона, они находились рядом со складским комплексом, в который ударили дроны.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал краснодарцам сократить пребывание на открытом воздухе и использовать респираторы из-за пожара, возникшего после атаки. Местным жителям также рекомендовали обращаться за медпомощью при появлении одышки, кашля, бессонницы или при обострении хронических заболеваний.

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