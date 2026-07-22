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22 июля 2026 в 16:05

Собянин рассказал о планах реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова

Собянин: первый этап реконструкции корпуса ГКБ им. Буянова завершат в 2026 году

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»
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Первый этап реконструкции главного корпуса городской клинической больницы имени Буянова на юге Москвы завершится уже в 2026 году, пишет «Москва 24» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. Он лично посетил объект и оценил ход работ.

Сама клиника очень важная, обслуживает юг Москвы, огромный корпус, построенный лет 40 тому назад. <...> Поэтому решили его реконструировать, но так поэтапно, чтобы не ломать совсем вашу работу, дать возможность обслуживать пациентов, — отметил Собянин.

В этом году в медучреждении будут реконструированы два этажа: здесь появятся новые операционные, приемное отделение и стационар кратковременного пребывания. Также благоустроят прилегающую территорию. Старый вестибюль у главного входа превратят в светлый холл с зоной ожидания, магазином, аптекой и кафе.

В обновленных помещениях главного корпуса разместятся межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты специалистов, операционные, перевязочные и другие подразделения. Реконструкция позволит расширить возможности лечения и улучшить условия пребывания в стационаре — амбулаторный прием увеличится примерно на 20%.

Ранее в рамках национального проекта в иркутском предместье Рабочее построили новую поликлинику № 15. Местные жители положительно отреагировали на появление учреждения. Площадь нового медицинского учреждения составила 10 тыс. квадратных метров. Открытие запланировано на июль, перед этим поликлинике предстоит получить лицензию и доукомплектовать штат медработников.

Москва
Сергей Собянин
медицина
больницы
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