Появилось видео конфликта в Грузии, в котором россиянке сломали нос Опубликовано видео начала конфликта с избиением россиянки на свадьбе в Грузии

В Сети появилось видео начала конфликта между гражданками России и гостями свадьбы в Грузии, в ходе которого одной из туристок сломали нос, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел после того, как девушки выглянули из окна своего номера и поприветствовали участников торжества. В ответ они услышали оскорбления и требования не высовываться.

На опубликованных кадрах слышно, как гости торжества обвиняют россиянок в том, что те якобы что-то пролили на участников свадьбы. Девушки несколько раз повторили, что ничего не делали и находятся в своем номере. После этого в их адрес посыпались нецензурные выражения и требования не высовываться.

Девушки заявили, что включили запись на камеру только после услышанных оскорблений. Вскоре после перепалки 30-летний Георгий Чигладзе ворвался в их номер и избил одну из туристок по имени Юлия. В результате нападения пострадавшая получила перелом носа.

Юлия осталась на территории Грузии до завершения следственных действий. Нападавший был отпущен под залог в размере около 150 тыс. рублей. В суде адвокат мужчины заявил о провокации со стороны потерпевшей, а сам Чигладзе выразил сожаление о случившемся. Ранее также появилось видео перед нападением на девушку.