На музыканта со скандальной свадьбы в Грузии завели дело МВД Грузии начало разбирательство в отношении музыканта со свадьбы в Кахетии

Министерство внутренних дел Грузии начало административное разбирательство в отношении музыканта со свадьбы в Кахетии Александра Мрелашвили, пишет Telegram-канал Paper Kartuli. Мужчину вызвали в полицию для допроса в качестве свидетеля по делу об инциденте в отеле Agarani Estate, где он устроил дебош.

Отмечается, что в ходе допроса Мрелашвили оскорблял сотрудников полиции и повредил место хранения личных вещей. Пока его не задерживали.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено начало конфликта между гостями свадьбы и группой российских туристок. На кадрах видно, как внизу проходит свадебное торжество, но внимание гостей мероприятия приковано к девушкам на балконе третьего этажа. Между постояльцами гостиницы разгорается словесная перепалка.

До этого сообщалось, что суд города Телави освободил под залог в 5 тыс. лари (148 тыс. рублей) гражданина Грузии Георгия Чигладзе, который избил россиянку из-за русской речи. Решение об освобождении обвиняемого прямо в зале суда было принято после того, как в Тбилиси состоялось шествие в его поддержку.