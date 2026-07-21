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21 июля 2026 в 17:36

Подруга избитой в Грузии россиянки ответила на вопрос о запрете на выезд

Избитой в Грузии россиянке и ее подругам не запретили выезд из страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подруга пострадавшей в отеле Телави россиянки Юлии Нестерюк Владислава Бородина заявила, что местные власти не запрещали участницам инцидента покидать территорию Грузии. По ее словам, которые передает РИА Новости, их попросили остаться для повторного опроса, но запрета нет, и они планируют уехать после этого.

Мы уедем после повторного опроса, завтра или послезавтра. Нас попросили остаться, но запрета у нас нет, — сказала Бородина.

Ранее суд города Телави освободил под залог в 5 тыс. лари (148 тыс. рублей) гражданина Грузии Георгия Чигладзе, который избил россиянку из-за русской речи. Решение об освобождении обвиняемого прямо в зале суда было принято после того, как в Тбилиси состоялось шествие в его поддержку. В ходе митинга активисты скандировали оскорбления в адрес России и ее граждан.

До этого в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено начало конфликта между гостями свадьбы и группой российских туристок. На кадрах видно, как внизу проходит свадебное торжество, но внимание гостей мероприятия приковано к девушкам на балконе.

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