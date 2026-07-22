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22 июля 2026 в 16:58

Бывший дом Гитлера в Австрии приобрел новую жизнь

Reuters: в бывшем доме Гитлера в Австрии открыли полицейский участок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти города Браунау-ам-Инн открыли новый полицейский участок в доме, в котором родился Адольф Гитлер, сообщил Reuters со ссылкой на местную администрацию. Так, руководство населенного пункта хочет прекратить многолетние споры о судьбе здания.

Мы стремимся прервать любую связь дома с Адольфом Гитлером и лишить это место мистицизма, связанного с лидером Третьего Рейха, — заявил руководитель исторического отдела Министерства внутренних дел Австрии Штефан Мльцох.

Власти также хотят предотвратить возможные походы неонацистов к зданию. По словам федерального министра внутренних дел Герхарда Карнера, современная австрийская полиция выступает за демократию и торжество закона.

Гитлер родился в доме в Браунау-ам-Инн в 1889 году. Он жил в здании всего несколько недель, а после его семья переехала. Уже после Второй Мировой войны объект находился в частной собственности. В нем располагался центр для людей с ограниченными возможностями. Власти выкупили здание в 2017 году.

Ранее стало известно, что ученые ФРГ ведут исследования в ядерной сфере. Их проводят в тех университетах, в которых разрабатывалась ядерная программа Третьего Рейха.

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Австрия
Адольф Гитлер
полиция
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