В Германии будут судить неонациста, который копирует внешний вид Гитлера

В Германии будут судить неонациста, который копирует внешний вид Гитлера

В Германии предстанет перед судом 58-летний неонацист Стефан Вийкамп, копирующий внешний вид фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, сообщает немецкая газета Bild. Он также назвал нацистского диктатора «чудом света».

Отмечается, что мужчине было предъявлено обвинение в разжигании ненависти из-за интервью у главного вокзала Мюнстера, в котором он открыто восхвалял Гитлера. Подобные высказывания попадают под статью Уголовного кодекса Германии.

По данным издания, Вийкамп давно известен в праворадикальной среде. Ранее он участвовал в неонацистских акциях в Германии и имел связи с ныне распущенной партией Die Rechte («Правые»). Судебное разбирательство по его делу назначено на 24 июля. В случае, если мужчина не явится на заседание, суд может выдать ордер на арест.

Ранее сообщалось, что житель Тулы заказал сотни предметов с нацистской символикой. Местные таможенники изъяли посылку из Германии со 123 предметами. По факту незаконного ввоза товаров возбуждено административное дело.