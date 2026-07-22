Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 16:51

Хозяина вцепившегося во внука Донцовой пса могут посадить

Хозяину покусавшей внука Донцовой собаки грозит реальный срок до трех лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хозяину собаки, напавшей на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье, может грозить до трех лет ограничения свободы или штраф до 80 тыс. рублей, сообщил РИА Новости вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, наказание зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы.

Если вред здоровью признают тяжким, дело будет рассматриваться по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет либо арест до шести месяцев, — сказал Хрулев.

Собеседник уточнил, что если судебно-медицинская экспертиза установит вред здоровью средней тяжести или легкий, уголовное преследование, скорее всего, не последует. Хрулев добавил, что речь идет о части 3 статьи 8.52 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее владелец собаки, напавшей на семилетнего внука писательницы, рассказал свою версию произошедшего. Мужчина по имени Алексей заявил, что пытался оттащить животное. Нападение произошло, когда он возвращался с питомцем с прогулки.

Общество
Дарья Донцова
дети
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Определяли игру»: Масалитин о потерях «Краснодара» в межсезонье
«Руководство пошло на риск»: Масалитин о главном тренере ЦСКА
Хантер Байден начал через ультраправых продавать картины для оплаты долгов
Емельяненко потребовал 13 млн рублей за «извращенную» биографию
«Фобии лечатся»: Захарова ответила на слова Каллас об угрозах Европе
Ван И на встрече с Рубио выступил с требованием к США
В Госдуме назвали главного врага России
Издательство «АСТ» изъяло из продажи книгу о Федоре Емельяненко
«Ленфильму» назначили нового гендиректора
В Германии ответили на сообщения о создании ядерного оружия
Удары ВС России по Одессе заставили Maersk прекратить работы в порту
Госдума разрешила судимым за контрабанду и бандитизм идти в армию
Тренеру из Англии предъявили три обвинения за шпионаж
«Выпал из автомобиля»: украинца со сломанными конечностями отвезли в ТЦК
Развратителя детей отправят под суд в Татарстане
В Европе заявили, что спонсорам Зеленского пора начать беспокоиться
Политолог ответил, пригласят ли Россию на саммит G20
Дело о нападении на внука Донцовой дошло до Бастрыкина
Нутрициолог предупредила о последствиях перекусов
Дело пойманного на взятке экс-мэра из Дагестана получило продолжение
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.