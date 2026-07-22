Хозяина вцепившегося во внука Донцовой пса могут посадить Хозяину покусавшей внука Донцовой собаки грозит реальный срок до трех лет

Хозяину собаки, напавшей на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Подмосковье, может грозить до трех лет ограничения свободы или штраф до 80 тыс. рублей, сообщил РИА Новости вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, наказание зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы.

Если вред здоровью признают тяжким, дело будет рассматриваться по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет либо арест до шести месяцев, — сказал Хрулев.

Собеседник уточнил, что если судебно-медицинская экспертиза установит вред здоровью средней тяжести или легкий, уголовное преследование, скорее всего, не последует. Хрулев добавил, что речь идет о части 3 статьи 8.52 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее владелец собаки, напавшей на семилетнего внука писательницы, рассказал свою версию произошедшего. Мужчина по имени Алексей заявил, что пытался оттащить животное. Нападение произошло, когда он возвращался с питомцем с прогулки.