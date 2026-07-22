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22 июля 2026 в 17:47

В Ялте воду будут давать только по три часа в день из-за атак ВСУ

Водоканал ЮБК ограничил подачу воды в Ялте до трех часов в сутки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жителям Ялты будут подавать воду по три часа в день только вечером, сообщило госпредприятие «Водоканал ЮБК» в своем канале в МАКСе. Ограничения связаны с масштабными отключениями электроэнергии на полуострове. Перебои в регионе наблюдаются на фоне атак Вооруженных сил Украины.

В связи с отключением электроэнергии водоснабжение в муниципальном образовании город-курорт Ялта ограничено. Подача воды будет осуществляться ежесуточно в вечернее время — с 19:00 до 22:00, — говорится в сообщении коммунальщиков.

Изначально предприятие предупреждало об ограничениях только на 22 июля, однако теперь график стал постоянным. Власти Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации для оперативного решения экономических вопросов еще 26 июня.

Несмотря на сложную обстановку, стратегически важные объекты продолжают работать в штатном режиме. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк у себя в Telegram-канале подтвердил, что больницы, службы экстренной помощи и ключевая инфраструктура обеспечены всем необходимым.

Ранее прокуратура Республики Крым запустила специальную горячую линию для сбора обращений и предоставления юридической поддержки гражданам, пострадавшим от ночного удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Ялте. Ведомство координирует действия с профильными службами для скорейшего устранения последствий инцидента.

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