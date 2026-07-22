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22 июля 2026 в 14:44

В Крыму открыли горячую линию для пострадавших при атаке ВСУ на Ялту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прокуратура Крыма открыла горячую линию для приема заявлений и оказания правовой помощи пострадавшим в результате ночной атаки беспилотника ВСУ на многоэтажный жилой дом в Ялте, сообщили в пресс-службе ведомства. Также обеспечено взаимодействие со всеми ответственными структурами для оперативного устранения последствий удара.

Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986-50-76, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что число пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Ялту выросло до 17 человек. Удар беспилотника пришелся по многоэтажному жилому дому. До этого он сообщал о 13 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Три человека остаются под наблюдением врачей. Кондратьев также подтвердил гибель охранника предприятия в Армавире.

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