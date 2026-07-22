«Продукт с элементами НАТО»: эксперт оценил назначение главы Генштаба ВСУ

Назначенный новым главой Генштаба ВСУ Игорь Скибюк с большой долей вероятности провалит планирование операций, сказал в беседе с NEWS.ru военэксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, по своей специальности новый начальник ведомства — штурмовик-десантник, поэтому вряд ли окажется сильным профессионалом в координировании войск.

Ему придется планировать операции как начальнику Генштаба. А поскольку по специальности он — штурмовик-десантник, значит, это у него будет получаться плохо. Генштаб — это очень серьезно. У него сотни тысяч человек на фронте. Это планирование снабжения, планирование ударов, всего остального. А штурмовик и есть штурмовик, — пояснил собеседник.

Он обратил внимание, что о Скибюке известно не так много. Однако, вероятно, он «формирует новую военную элиту» Украины, то есть не принадлежит к старой советской школе, заметил аналитик.

Он 1976 года рождения. В 1991-м, когда распался СССР, Скибюку было всего 15 лет. Так что это уже чисто украинский продукт с элементами НАТО — из той же оперы, что и [новый главком ВСУ Михаил] Драпатый, — добавил Дандыкин.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Игоря Скибюка на должность начальника Генерального штаба ВСУ 22 июля. До этого он занимал пост заместителя главы ведомства.