Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 17:48

«Продукт с элементами НАТО»: эксперт оценил назначение главы Генштаба ВСУ

Военэксперт Дандыкин: глава Генштаба ВСУ Скибюк провалит планирование операций

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Назначенный новым главой Генштаба ВСУ Игорь Скибюк с большой долей вероятности провалит планирование операций, сказал в беседе с NEWS.ru военэксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, по своей специальности новый начальник ведомства — штурмовик-десантник, поэтому вряд ли окажется сильным профессионалом в координировании войск.

Ему придется планировать операции как начальнику Генштаба. А поскольку по специальности он — штурмовик-десантник, значит, это у него будет получаться плохо. Генштаб — это очень серьезно. У него сотни тысяч человек на фронте. Это планирование снабжения, планирование ударов, всего остального. А штурмовик и есть штурмовик, — пояснил собеседник.

Он обратил внимание, что о Скибюке известно не так много. Однако, вероятно, он «формирует новую военную элиту» Украины, то есть не принадлежит к старой советской школе, заметил аналитик.

Он 1976 года рождения. В 1991-м, когда распался СССР, Скибюку было всего 15 лет. Так что это уже чисто украинский продукт с элементами НАТО — из той же оперы, что и [новый главком ВСУ Михаил] Драпатый, — добавил Дандыкин.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Игоря Скибюка на должность начальника Генерального штаба ВСУ 22 июля. До этого он занимал пост заместителя главы ведомства.

Европа
Украина
ВСУ
Генштаб ВСУ
Кристина Воронина
К. Воронина
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни известный российский телеведущий
Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство ради участия в Гран-при
Появились новые подробности о пожаре на складе Wildberries в Невинномысске
Названы страны Европы с самым резким ростом цен на топливо
Четыре автомобиля столкнулись в крупном ДТП в Бурятии
Продюсер Владимир Киселев назвал артистов, которые помогают СВО
Болгария одобрила размещение самолетов американцев на своей авиабазе
«Они нас научили»: продюсер Киселев высказался о советской цензуре
«Коллегами не считаю»: Киселев резко высказался о поющих блогерах
На Украине хотят ужесточить наказание для общепита за русские песни
Приставы основательно взялись за Шульман
«Второе имя»: Пелагея впервые рассказала о серьезной внутренней проблеме
Мощный взрыв прогремел в одном из портов Китая
«Предпочтение авторитаризму»: на Украине раскрыли характер Зеленского
Подростки толпой напали на школьника и сломали ему нос
«Два-три года — и его не будет»: Киселев о будущем Вани Дмитриенко
Раскрыт статус подготовки батальона беспилотников ЮВО к отправке в зону СВО
Новый главком ВСУ Михаил Драпатый: досье, карьера, чем известен
Заплыв белых медведей рядом с ледоколом «Арктика» попал на видео
Уехавшая в США дочь Машкова задолжала банкам четверть миллиона рублей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.