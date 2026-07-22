Хозяин покусавшего внука Донцовой пса рассказал свою версию событий

Владелец собаки, напавшей на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказал свою версию произошедшего в беседе с Telegram-каналом «112». Мужчина по имени Алексей заявил, что пытался оттащить животное. Нападение произошло, когда он возвращался с питомцем с прогулки.

По словам собеседника, несколько детей, среди которых был внук Донцовой, катались на квадроцикле. В какой-то момент мальчик слез с техники и побежал к собаке, после чего животное набросилось на него, повалило на землю и стало кусать. Хозяин утверждает, что пытался оттащить пса за поводок, но сразу остановить его не смог.

По словам Алексея, он привязал собаку к столбу, попытался оказать ребенку помощь и вызвать скорую. Родители мальчика, как утверждает мужчина, приехали примерно через 10 минут и самостоятельно отвезли сына в больницу. Сейчас хозяин собаки пытается связаться с семьей пострадавшего, чтобы предложить помощь.

Ранее Донцова заявила, что ребенок спокойно играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил местный житель со своим питомцем, который неожиданно проявил агрессию и бросился на мальчика. Хозяин при этом, как рассказала Донцова, даже не попытался оттащить пса. На помощь пришел случайный прохожий. Мужчина отогнал собаку, сам получил укусы, но отнес испуганного мальчика домой.