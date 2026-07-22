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22 июля 2026 в 14:54

Хозяин покусавшего внука Донцовой пса рассказал свою версию событий

Хозяин пытался оттащить собаку от искусанного внука Донцовой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Владелец собаки, напавшей на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказал свою версию произошедшего в беседе с Telegram-каналом «112». Мужчина по имени Алексей заявил, что пытался оттащить животное. Нападение произошло, когда он возвращался с питомцем с прогулки.

По словам собеседника, несколько детей, среди которых был внук Донцовой, катались на квадроцикле. В какой-то момент мальчик слез с техники и побежал к собаке, после чего животное набросилось на него, повалило на землю и стало кусать. Хозяин утверждает, что пытался оттащить пса за поводок, но сразу остановить его не смог.

По словам Алексея, он привязал собаку к столбу, попытался оказать ребенку помощь и вызвать скорую. Родители мальчика, как утверждает мужчина, приехали примерно через 10 минут и самостоятельно отвезли сына в больницу. Сейчас хозяин собаки пытается связаться с семьей пострадавшего, чтобы предложить помощь.

Ранее Донцова заявила, что ребенок спокойно играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил местный житель со своим питомцем, который неожиданно проявил агрессию и бросился на мальчика. Хозяин при этом, как рассказала Донцова, даже не попытался оттащить пса. На помощь пришел случайный прохожий. Мужчина отогнал собаку, сам получил укусы, но отнес испуганного мальчика домой.

Общество
Дарья Донцова
собаки
дети
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