Эстонскому колледжу удалось набрать лишь половину студентов на фоне запрета преподавать на русском языке, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram-канале. Руководство Ида-Вируского центра профобразования (IVKHK) продлило прием абитуриентов до 1 августа.
По информации журналистов, официальной причиной было названо «изменение правил зачисления». Однако с 2025 года все программы на русском стали платными в отличие от тех, что преподаются на госязыке. Стоимость обучения составляет от €2000 до €5000 в год. (от 157 до 392 тыс. рублей). При этом порядка 65% учащихся не владели эстонским языком на уровне B1.
Ранее учительницу лицея в Киеве оштрафовали на 3,4 тыс. гривен (почти 6 тыс. рублей) за то, что она показала первоклассникам мультфильм на русском языке. Педагог признала факт нарушения и оплатила штраф.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает запрет использовать русский язык в латышских средствах массовой информации. Он напомнил, что такое действие поражает в правах большое количество граждан балтийской страны.