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22 июля 2026 в 17:41

Колледж в Эстонии потерял половину поступающих после запрета русского языка

Эстонский колледж набрал лишь половину студентов после запрета русского языка

Эстония Эстония Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Эстонскому колледжу удалось набрать лишь половину студентов на фоне запрета преподавать на русском языке, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram-канале. Руководство Ида-Вируского центра профобразования (IVKHK) продлило прием абитуриентов до 1 августа.

По информации журналистов, официальной причиной было названо «изменение правил зачисления». Однако с 2025 года все программы на русском стали платными в отличие от тех, что преподаются на госязыке. Стоимость обучения составляет от €2000 до €5000 в год. (от 157 до 392 тыс. рублей). При этом порядка 65% учащихся не владели эстонским языком на уровне B1.

Ранее учительницу лицея в Киеве оштрафовали на 3,4 тыс. гривен (почти 6 тыс. рублей) за то, что она показала первоклассникам мультфильм на русском языке. Педагог признала факт нарушения и оплатила штраф.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает запрет использовать русский язык в латышских средствах массовой информации. Он напомнил, что такое действие поражает в правах большое количество граждан балтийской страны.

Европа
Эстония
русский язык
колледжи
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