Колледж в Эстонии потерял половину поступающих после запрета русского языка Эстонский колледж набрал лишь половину студентов после запрета русского языка

Эстонскому колледжу удалось набрать лишь половину студентов на фоне запрета преподавать на русском языке, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram-канале. Руководство Ида-Вируского центра профобразования (IVKHK) продлило прием абитуриентов до 1 августа.

По информации журналистов, официальной причиной было названо «изменение правил зачисления». Однако с 2025 года все программы на русском стали платными в отличие от тех, что преподаются на госязыке. Стоимость обучения составляет от €2000 до €5000 в год. (от 157 до 392 тыс. рублей). При этом порядка 65% учащихся не владели эстонским языком на уровне B1.

Ранее учительницу лицея в Киеве оштрафовали на 3,4 тыс. гривен (почти 6 тыс. рублей) за то, что она показала первоклассникам мультфильм на русском языке. Педагог признала факт нарушения и оплатила штраф.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает запрет использовать русский язык в латышских средствах массовой информации. Он напомнил, что такое действие поражает в правах большое количество граждан балтийской страны.