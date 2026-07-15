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15 июля 2026 в 13:01

В Кремле осудили отказ Латвии от русского языка

Песков: Кремль осуждает отказ от русского языка в латышских СМИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти России осуждают запрет использовать русский язык в латышских средствах массовой информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференс-колла. Он напомнил, что такое действие поражает в правах большое количество граждан балтийской страны.

Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны, — заявил Песков.

Ранее о ситуации высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что отказ от русского языка полностью опустошит Латвию. По его словам, для многих граждан страны этот язык является родным. Милонов заявил, что молодежь уезжает из государства и забывает латышский язык.

Кроме этого, Песков раскрыл, что Кремль не намеревается доказывать факт использования беспилотниками ВСУ воздушного пространства прибалтийских стран. По его словам, данный факт всем хорошо известен. Он подметил, что российские спецслужбы видят что, как и откуда летит на территорию Российской Федерации.

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Латвия
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