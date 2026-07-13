Песков ответил на вопрос об использовании ВСУ неба стран Прибалтики Песков: РФ не намерена доказывать факт использования ВСУ неба стран Прибалтики

Российские военные видят, что и откуда летит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном использовании ВСУ воздушного пространства стран Прибалтики. По его словам, Москва не намерена никому ничего доказывать, поскольку данный факт всем хорошо известен, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся, — сказал Песков.

Ранее представители посольств Литвы, Латвии и Эстонии в Москве отрицали предоставление своего воздушного пространства Украине для совершения атак на Россию. Соответствующее совместное заявление временных поверенных трех стран было передано в МИД РФ.

До этого стало известно, что Россия расценивает планы Латвии построить завод беспилотников на общей границе как провокацию. Балтийские политики преследуют корыстные цели: участие в освоении военных бюджетов ЕС, приобретение геополитической значимости и получение статуса ключевого элемента восточного фланга НАТО, указали в МИД РФ.