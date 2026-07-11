Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ

Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ В странах Балтии заявили, что не открывали Украине небо для атак на Россию

Представители посольств Литвы, Латвии и Эстонии в Москве отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для совершения атак на Россию, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства. Соответствующее совместное заявление временных поверенных трех стран было передано в МИД РФ.

В заявлении балтийские республики указали, что их официальная позиция последовательно высказывалась на различных уровнях. При этом они выдвинули обвинения в распространении недостоверной информации и повышении напряженности.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста по поводу якобы «распространяемой Москвой дезинформации». При этом конкретных примеров эстонское ведомство не привело.

До этого заместитель главы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Прибалтика играет с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против государства. По его словам, это им хорошо известно. Также сообщалось, что Россия расценивает планы Латвии построить завод беспилотников на общей границе как провокацию.