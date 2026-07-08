МИД Эстонии вызвал российского дипломата

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста по поводу якобы «распространяемой Москвой дезинформации», сообщается на сайте ведомства. При этом конкретных примеров «дезинформации» эстонский МИД не привел.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ. <...> Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что 6 июля шведский посол Кристина Юханнессон была вызвана в министерство. По словам дипломата, ей напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и до этого данных заверениях.

Кроме того, на сайте Министерства иностранных дел России сообщили, что вызванному в ведомство послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию было указано на грубое нарушение Кишиневом положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. Инцидент связан с задержанием курьеров российского диппредставительства в аэропорту молдавской столицы.