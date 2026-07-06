Посла Швеции вызвали в МИД России Захарова: посла Швеции вызвали в МИД, чтобы напомнить о Венской конвенции

В понедельник, 6 июля, посол Швеции Кристина Юханнессон была вызвана в Министерство иностранных дел, сообщила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что дипломату напомнят о том, какие обязательства накладывает на Стокгольм Венская конвенция, а также о ранее данных заверениях.

Будет сегодня вызвана посол Швеции в МИД, — отметила дипломат.

Захарова заявила, что посольство России в Швеции и российские дипломаты сталкиваются не с гипотетической опасностью, а с реальными атаками дронов, которые целенаправленно запускаются на территорию дипмиссии. По словам представителя российского МИД, подобные инциденты происходят систематически.

Ранее российское диппредставительство заявило, что шведская сторона лишь формально фиксирует атаки дронов на российское посольство. В ночь на 2 июля на территорию дипмиссии РФ в Швеции при помощи беспилотника был заброшен контейнер с красной краской, а второй квадрокоптер с муляжом взрывного устройства рухнул неподалеку от здания. Данное происшествие расценили как откровенную попытку запугивания сотрудников дипломатической миссии.