«Играют с огнем»: Прибалтику предостерегли от враждебных действий против РФ

«Играют с огнем»: Прибалтику предостерегли от враждебных действий против РФ Галузин: прибалты играют с огнем, предоставляя территорию для действий против РФ

Прибалтика играет с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против России, заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, это им хорошо известно.

Подчиняясь натовской и еэсовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнем, — подчеркнул дипломат.

Ранее Галузин сообщил, что европейские призывы к урегулированию конфликта на Украине не имеют реальной ценности и служат лишь прикрытием для разработки вооружений, направленных против России. По мнению замглавы МИД, западные страны не намерены сворачивать военную поддержку Киева.

До этого стало известно, что Россия расценивает планы Латвии построить завод беспилотников на общей границе как провокацию. По мнению Галузина, балтийские политики преследуют корыстные цели: участие в освоении военных бюджетов ЕС, приобретение геополитической значимости и получение статуса ключевого элемента восточного фланга НАТО.