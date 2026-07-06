В МИД России рассказали, чего стоят призывы Европы к миру

В МИД России рассказали, чего стоят призывы Европы к миру МИД России: призывы Европы к миру прикрывают разработку оружия против РФ

Европейские призывы к урегулированию конфликта на Украине не имеют реальной ценности, они служат лишь прикрытием для разработки вооружений, направленных против России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По оценке дипломата, западные страны не намерены сворачивать военную поддержку Киева.

Германия переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает «учесть опыт и наработки ВСУ», в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов, — сказал Галузин.

Как отметил дипломат, Москва сохраняет открытость для конструктивного и предметного диалога. Однако такой диалог возможен исключительно при условии, что европейская сторона продемонстрирует реальную, подкрепленную практическими шагами готовность учитывать российские интересы в вопросах европейской безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел заявил, что приемлемый для Москвы европейский переговорщик — тот, кто «не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России». По его словам, об этом уже говорили президент Владимир Путин и глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.