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28 июля 2026 в 08:56

Аэропорт Жуковский вернулся к штатному режиму работы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Подмосковный аэропорт Жуковский начал обслуживать авиарейсы в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале Росавиации. По информации ведомства, в 08:35 мск 28 июля воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты, однако уже в 08:49 мск все ограничения были сняты.

Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — отметили в агентстве.

Ранее в Росавиации предупредили, что в аэропорту Калининграда могут произойти изменения расписания авиарейсов из-за временных ограничений на использование неба Ленинградской области. Это сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в Храброво и из него.

До этого стало известно, что петербургский аэропорт Пулково начал обслуживать авиарейсы по согласованию со специальными органами. Пассажиров предупредили о возможной корректировке в расписании. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

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Жуковский
Росавиация
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