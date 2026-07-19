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19 июля 2026 в 23:57

Аэропорт Жуковский ограничил прием и выпуск воздушных судов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Ограничения распространяются как на прибывающие, так и на вылетающие рейсы.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты, осуществляя рейсы по согласованию с уполномоченными органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Представитель ведомства отметил, что в связи с введенными мерами возможны корректировки в расписании рейсов. Он также добавил, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Домодедово.

До этого в аэропорту Калуги также ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщила пресс-служба Росавиации, введенные ограничения связаны с обеспечением безопасности воздушного пространства. Ограничительные меры продолжают действовать и на данный момент.

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