Аэропорт Жуковский ограничил прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Ограничения распространяются как на прибывающие, так и на вылетающие рейсы.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты, осуществляя рейсы по согласованию с уполномоченными органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Представитель ведомства отметил, что в связи с введенными мерами возможны корректировки в расписании рейсов. Он также добавил, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Домодедово.

До этого в аэропорту Калуги также ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщила пресс-служба Росавиации, введенные ограничения связаны с обеспечением безопасности воздушного пространства. Ограничительные меры продолжают действовать и на данный момент.