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28 июля 2026 в 08:46

Дмитриев намекнул на заговор трейдеров после удара по Саудовской Аравии

Дмитриев допустил манипуляции на рынке из-за обвала нефти после удара по Аравии

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Обвал цен на нефть после ударов хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии может свидетельствовать о манипуляциях на рынке, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал снижение стоимости WTI более чем на 8% после того, как йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило об атаке беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Неужели кто-то манипулирует ценами на рынке нефти, который упал на 8% после потери предложения в объеме около 5 млн баррелей в сутки? — написал Дмитриев.

Ранее хуситы нанесли удары беспилотниками по объектам транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порту Янбу. Согласно заявлению «Ансар Аллах», атака стала ответом на вторжение саудовских дронов в воздушное пространство Йемена.

До этого военный представитель объединения Яхья Сариа сообщил, что хуситы уничтожили принадлежащий Саудовской Аравии разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Инцидент произошел над провинцией Эль-Джауф на севере страны. Сариа уточнил, что дрон турецкого производства выполнял «враждебные действия» в воздушном пространстве провинции.

Власть
Кирилл Дмитриев
Ближний Восток
нефть
хуситы
Саудовская Аравия
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