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28 июля 2026 в 09:35

Более 43 тонн мяса белорусского производителя не пустили в Россию

Россельхознадзор ограничил ввоз двух партий свиного шпика из Белоруссии в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз двух партий свиного шпика объемом 43,6 тонны, который должны были доставить из Белоруссии в Казахстан через территорию России, сообщается на сайте ведомства. Предварительно, белорусская компания «Велес-Мит» пыталась провезти товар по поддельному ветеринарному сертификату.

Проверка ввезенной продукции вызвала у сотрудников службы сомнения в происхождении сырья, из которого выработан товар. По данным белорусской ветеринарной системы установлено, что сырье поступило на данное предприятие, предположительно, из стран Европы (Дании), — отметили в Россельхознадзоре.

Во время лабораторных исследований в ряде продуктов «Велес-Мит» были выявлены нарушения по показателям качества и безопасности. В частности, эксперты обнаружили остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, и несоответствия по микробиологическим показателям — листерии и бактерии группы кишечной палочки.

Ранее Россельхознадзор пресек ввоз 39,2 тыс. свежесрезанных роз армянского происхождения через Белоруссию. Груз задержали на Смоленской таможне. В сопроводительных документах цветы значились как безалкогольные тонизирующие напитки.

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